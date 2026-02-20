Mundo Deportivo опроверг сообщения о прогрессе в переговорах между «Барселоной» и «Атлетико» по переходу нападающего Хулиана Альвареса.

Хулиан Альварес globallookpress.com

По данным источника, «Барселона» не находится на грани подписания контракта с чемпионом мира. Любые запросы по поводу Альвареса должны быть направлены в «Атлетико», который владеет правами на игрока. Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе аргентинца в каталонский клуб после чемпионата мира 2026 года.

Альварес выступает за «Атлетико» с лета 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2030 года.