Mundo Deportivo опроверг сообщения о прогрессе в переговорах между «Барселоной» и «Атлетико» по переходу нападающего Хулиана Альвареса.

Хулиан Альварес
Хулиан Альварес globallookpress.com

По данным источника, «Барселона» не находится на грани подписания контракта с чемпионом мира.  Любые запросы по поводу Альвареса должны быть направлены в «Атлетико», который владеет правами на игрока.  Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе аргентинца в каталонский клуб после чемпионата мира 2026 года.

Альварес выступает за «Атлетико» с лета 2024 года.  В текущем сезоне он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач.  Его контракт с клубом действует до лета 2030 года.