19 февраля ПАОК и «Сельта» будут выяснять сильнейшего в матче 1/16 финала Лиги Европы, который состоится в Салониках на стадионе «Тумба». Старт поединка в 20:45 мск.

Команды сойдутся в турнире второй раз. На Этапе лиги ПАОК и «Сельта» играли между собой в Испании и тогда «кельты» победили со счетом 3:1. Сейчас у ПАОКа есть кадровые проблемы, которые могут помешать ему взять реванш. Но даже при этом команда не проигрывает уже 5 матчей подряд, пропустив всего 2 гола за этот период.

«Сельту» штормит. Коллектив перестал побеждать, а серия насчитывает 5 поединков. Выезды в ЛЕ гостям даются нелегко. В 4 поединках они добыли только одну победу. Сможет ли «Сельта» с такой формой добиться успеха в предстоящем поединке?

Котировки букмекеров: 2.60 на победу ПАОКа, 3.15 на ничью, 2.90 на победу «Сельты».

Прогноз ИИ: победа «Сельты» с результатом 2:0.

