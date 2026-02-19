Защитник ЦСКА Джамал Абдулкадыров перешел в «Ахмат» на правах аренды до конца сезона 2025/26. Соглашение также предусматривает возможность выкупа игрока.

Джамал Абдулкадыров globallookpress.com

20-летний Абдулкадыров сыграл 13 матчей за ЦСКА в текущем сезоне, но пока не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 1 миллион евро.

После 18 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.