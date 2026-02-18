Экс-наставник сборной России Юрий Семин высказался по поводу возможного товарищеского матча национальной команды с Мали.

Юрий Семин globallookpress.com

До этого сообщалось, что малийцы должны стать одним из соперников сборной России весной 2026 года.

«Хорошее решение. Федерация работает по программе. Международные матчи нужны: это практика и очки в рейтинг. Во всех этих договоренностях должно фигурировать то, что соперники должны привозить основных игроков. Ключевые футболисты сборной Мали выступают в европейских чемпионатах, являясь игроками высокого уровня. Если они приедут, то спортивный интерес будет очень большой.

Вот мы и посмотрим, в каком состоянии наша сборная. Все игроки дома, готовятся к сезону. У нас только нет Миранчука, Головина и Захаряна. Только троих нет, они готовятся в другой обстановке, в другом режиме. От клубных тренеров тоже будет зависеть, в каком состоянии будут сборные. Скоро чемпионат начнется и Карпину будет видно, как пройдут первые игры«, — сказал Семин "СЭ".

Ранее сообщалось, что сборная России в марте намерена сыграть два товарищеских матча.