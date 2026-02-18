Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход защитника «красно-белых» Даниила Хлусевича в «Ахмат» на правах аренды.

Даниил Хлусевич перешел в «Ахмат» globallookpress.com

«В "Спартаке" Хлусевич не играл. Не говорю, правильно ли поступали тренеры в отношении футболиста, но он не выиграл конкуренцию. Хотя, как только Даниил перешел в "Спартак", мне он нравился.

Такие клубы, как «Ахмат», не тратят огромные деньги. Черчесов хорошо работает в Грозном, так что для команды Хлусевич может стать ценным приобретением«, — сказал Ловчев "Матч ТВ".

Напомним, что Хлусевич будет выступать за «Ахмат» до конца нынешнего сезона. Защитник провел за «Спартак» только 3 матча в сезоне 2025/2026 и не отметился результативными действиями.