Вратарь «Монако» Филипп Кен отреагировал на поражение от «ПСЖ» (2:3) в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоялась 17 февраля.

Александр Головин globallookpress.com

«Монегаски» доигрывали поединок вдесятером из-за удаления россиянина Александра Головина.

«Конечно, очень обидно, что вопреки двум голам на первых минутах матча, мы не смогли добиться победы. К сожалению, уже на старте второго тайма мы остались в меньшинстве. Это удаление повлияло на исход встречи.

Тем не менее, мы не дали слабину после этого эпизода и уступили с минимальной разницей в счете. Шансы на выход в 1/8 еще остаются«, — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Ответный матч состоится 25 февраля в Париже. Игра начнется в 23:00 мск.