Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов специально для LiveSport.Ru прокомментировал игру голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в выездном матче Лиги чемпионов против «Монако» (2:3):

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Вины Матвея нет ни во вчерашнем матче, ни в других четырех, которые он провел после залеченной травмы.

С "Монако", при наличии в своей штрафной восьми игроков, нападающий соперника (Фоларин Болагун — прим. ред.) беспрепятственно забивает первый мяч головой с близкого расстояния и второй после выхода один на один по центру ворот.

Игроки "ПСЖ" создают много моментов в каждой игре, забивают немало, но в обороне часто играют не слишком недисциплинированно», — отметил специалист.

Ответный матч между этими командами состоится 25-го февраля в Париже.