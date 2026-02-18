«Брюгге» и «Атлетико» сыграют в матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Поединок запланирован на 18 февраля 23:00 мск.

«Брюгге» пробился в плей-офф благодаря удачной игре в последних турах Этапа лиги. Команда разгромила «Марсель» (3:0) и «Кайрат» (4:1). Это дало хозяевам 10 очков, которых оказалось достаточно для прохода в стыковой раунд.

«Атлетико» провалил концовку стадии лиги, проиграл «Буде-Глимт» (1:2) и сыграв вничью с «Галатасараем» (1:1). «Матрасники» в этом сезоне часто допускают подобные ошибки. Их последним результатом стало сенсационное поражение 0:3 от «Райо Вальекано» в Ла Лиге.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.36.

Коэффициенты букмекеров: 3.80 на победу «Брюгге», 3.75 на ничью, 1.75 на победу «Атлетико».

Прогноз ИИ: «Атлетико» победит со счетом 2:0.

