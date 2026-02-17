Защитник «Аякса» Александр Зинченко высказался о своем повреждении. Украинец получил травму колена во втором матче за амстердамскую команду.

Александр Зинченко globallookpress.com

Теперь Зинченко нужна операция. Александр не сможет помочь «Аяксу» до конца нынешнего сезона.

«Опустошен. До сих пор не могу поверить в то, что произошло. С первого дня в этом потрясающем футбольном клубе и с людьми вокруг меня я начал чувствовать себя счастливым и и вновь обрел улыбку на поле.

От всего сердца я испытываю искреннее сожаление и чувство вины перед клубом "Аякс", но, к сожалению, мы не можем контролировать такие ситуации. Я приму этот вызов и пройду через него вместе с моим самым важным достижением в жизни — семьей.

Я скоро вернусь и буду сильнее», — написал Зинченко в социальных сетях.