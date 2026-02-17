«Манчестер Юнайтед» определил стратегию на летнее трансферное окно. Клуб планирует привлекать игроков, которые уже доказали свою эффективность в английской Премьер-лиге.

Брайан Мбемо globallookpress.com

Руководство «Юнайтед» обращает внимание на успешных нападающих Брайана Мбемо и Матеуса Кунью, перешедших в клуб после успешных выступлений в «Брентфорде» и «Вулверхэмптоне» соответственно. Об этом сообщает The Touchline.

На данный момент, после 26 туров АПЛ, «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место с 45 очками. Следующий матч команда Майкла Кэррика сыграет 23 февраля на выезде против «Эвертона».