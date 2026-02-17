Президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис заявил, что национальная команда не сможет провести товарищеский матч с Россией в марте, поскольку у нее уже есть договоренности о встречах с Алжиром и Перу.

Сборная России по футболу globallookpress.com

«Мы не можем сыграть с Россией в марте. У нас запланированы матчи с Алжиром и Перу. Посмотрим, сможем ли мы организовать игры в этом году. Возможно, это случится в июне или после чемпионата мира в США», — цитирует Паиса Sport24.

Ранее сообщалось, что сборная России планировала провести матч с Гватемалой 31 марта в Санкт-Петербурге. Накануне также стало известно, что 27 марта в Краснодаре сборная России встретится с командой Мали.