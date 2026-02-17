«Брентфорд» в гостях одолел «Маклсфилд Таун» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.
На 70-й минуте игрок хозяев Сэм Хиткот оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
Macclesfield FCАнглия. Кубок ФА0:1БрентфордБрентфорд
Macclesfield FC: Кэмерон Бортуик-Джексон, Max Dearnley, Lewis Fensome, Sam Heathcote, Luis Lacey, Elliot Osborne, Luke Duffy, James Edmondson, Paul Dawson, Isaac Buckley-Ricketts, D'Mani Mellor
Брентфорд: Хаукон Вальдимарссон, Этан Пиннок, Нэйтан Коллинз, Микаель Кайоде, Матиас Йенсен, Ромель Донован, Витали Янельт, Егор Ярмолюк, Аарон Хики, Кайе Фуро (Данго Уаттара 71'), Рейсс Нелсон (Кин Льюис-Поттер 61')
Жёлтые карточки: James Edmondson 75' — Витали Янельт 21', Егор Ярмолюк 77'
По итогам противостояния «Брентфорд» пробился в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет против «Вест Хэма». «Маклсфилд Таун» завершил свое выступление на турнире.