«Брентфорд» в гостях одолел «Маклсфилд Таун» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Брентфорд»
На 70-й минуте игрок хозяев Сэм Хиткот оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Macclesfield FCАнглия. Кубок ФАMacclesfield FC0:1БрентфордБрентфордБрентфорд
Macclesfield FC:  Кэмерон Бортуик-Джексон,  Max Dearnley,  Lewis Fensome,  Sam Heathcote,  Luis Lacey,  Elliot Osborne,  Luke Duffy,  James Edmondson,  Paul Dawson,  Isaac Buckley-Ricketts,  D'Mani Mellor
Брентфорд:  Хаукон Вальдимарссон,  Этан Пиннок,  Нэйтан Коллинз,  Микаель Кайоде,  Матиас Йенсен,  Ромель Донован,  Витали Янельт,  Егор Ярмолюк,  Аарон Хики,  Кайе Фуро (Данго Уаттара 71'),  Рейсс Нелсон (Кин Льюис-Поттер 61')
Жёлтые карточки:  James Edmondson 75'  —  Витали Янельт 21',  Егор Ярмолюк 77'

По итогам противостояния «Брентфорд» пробился в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет против «Вест Хэма».  «Маклсфилд Таун» завершил свое выступление на турнире.