«Брентфорд» в гостях одолел «Маклсфилд Таун» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

На 70-й минуте игрок хозяев Сэм Хиткот оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Результат матча

Macclesfield FC Англия. Кубок ФА 0:1 Брентфорд Брентфорд

Macclesfield FC: Кэмерон Бортуик-Джексон, Max Dearnley, Lewis Fensome, Sam Heathcote, Luis Lacey, Elliot Osborne, Luke Duffy, James Edmondson, Paul Dawson, Isaac Buckley-Ricketts, D'Mani Mellor

Брентфорд: Хаукон Вальдимарссон, Этан Пиннок, Нэйтан Коллинз, Микаель Кайоде, Матиас Йенсен, Ромель Донован, Витали Янельт, Егор Ярмолюк, Аарон Хики, Кайе Фуро ( Данго Уаттара 71' ), Рейсс Нелсон ( Кин Льюис-Поттер 61' )

Жёлтые карточки: James Edmondson 75' — Витали Янельт 21', Егор Ярмолюк 77'