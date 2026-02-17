Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру защитником «сине-бело-голубых» Игоря Дивеева и Нино.

Игорь Дивеев — защитник «Зенита» globallookpress.com

«Дивеев довольно-таки небыстрый защитник, его взяли в пару к Нино, который тоже какой-то колоссальной скоростью не обладает? Думаю, да, цементом оборона "Зенита" на этом турнире с Дивеевым не выглядела.

Но в любом случае уверен, что Игорь будет основным футболистом, будет хорошо играть, будет весь второй этаж "съедать", и этого хватит "Зениту", чтобы мало пропускать. "Зенит" пропустил всего 12 голов», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» занял последнее 4-е место в Зимнем Кубке РПЛ, пропустив вперед в таблице ЦСКА, «Краснодар» и московское «Динамо».