Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни готов продлить контракт с туринским клубом.

Уэстон Маккенни globallookpress.com

Как сообщает Gazzetta dello Sport, 27-летний американец согласен поставить подпись под новым соглашением, однако рассчитывает на двукратное увеличение зарплаты.

Руководство «бьянконери» в целом не против пересмотра финансовых условий, но считает запросы игрока чрезмерными. Переговорный процесс между сторонами продолжается. Нынешний контракт хавбека действует до конца текущего сезона.

В Серии А сезона-2025/26 Маккенни провёл 24 матча, записав на свой счёт четыре гола и четыре результативные передачи.