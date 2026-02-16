Футболисты «Манчестер Юнайтед» призывают руководство клуба продлить контракт с центральным защитником Гарри Магуайром.

Гарри Магуайр
Согласно данным The Sun, игроки хотят, чтобы соглашение с 32-летним футболистом было обновлено.  Текущий контракт Магуайра рассчитан до конца сезона.  Стоит отметить, что игрок защищает цвета «красных дьяволов» с 2019 года.  Ранее он выступал за «Лестер», «Халл Сити» и «Уиган».

В текущем сезоне Магуайр провёл 13 матчей в чемпионате Англии, забил один гол и сделал одну результативную передачу.