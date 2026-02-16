Футболисты «Манчестер Юнайтед» призывают руководство клуба продлить контракт с центральным защитником Гарри Магуайром.

Гарри Магуайр globallookpress.com

Согласно данным The Sun, игроки хотят, чтобы соглашение с 32-летним футболистом было обновлено. Текущий контракт Магуайра рассчитан до конца сезона. Стоит отметить, что игрок защищает цвета «красных дьяволов» с 2019 года. Ранее он выступал за «Лестер», «Халл Сити» и «Уиган».

В текущем сезоне Магуайр провёл 13 матчей в чемпионате Англии, забил один гол и сделал одну результативную передачу.