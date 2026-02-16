«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Алексису Мак Аллистеру и рассматривает возможность его приобретения.

Алексис Мак Аллистер globallookpress.com

Клуб составляет список потенциальных игроков на позицию полузащитника, которых планирует подписать в ближайшее трансферное окно. По данным Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг аргентинского футболиста.

Контракт Мак Аллистера с «Ливерпулем» действует до 2028 года. В текущем сезоне полузащитник отметился двумя голевыми передачами в 25 матчах Английской Премьер-лиги.