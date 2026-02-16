Гарри Кейн является лидером по числу попаданий в сборную лучших игроков недели Бундеслиги по версии журнала Kicker.

Гарри Кейн
Гарри Кейн globallookpress.com

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Кауан Сантос («Айнтрахт»);

Защитники: Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Рами Бенсебайни («Боруссия» Дортмунд), Эдмонд Тапсоба («Байер»), Владимир Цоуфал («Хоффенхайм»);

Полузащитники: Эрнест Поку («Байер»), Леон Горетцка («Бавария»), Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд);

Нападающие: Эрмедин Демирович («Штутгарт»), Гарри Кейн («Бавария»), Рансфорд Кенигсдорффер («Гамбург»).

Англичанин вошел в команду недели уже в девятый раз в этом сезоне.  Среди его ближайших конкурентов по этому показателю — Майкл Олисе («Бавария»), Давид Раум («РБ Лейпциг») и Дениз Ундав («Штутгарт»), которые были включены в сборную по пять раз.