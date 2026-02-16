Джон Хейтинга покинул «Тоттенхэм» спустя 33 дня после назначения на должность тренера. Нидерландец был утвержден в команде в середине января 2026 года.

Джон Хейтинга globallookpress.com

Решение об увольнении Хейтинги было принято на фоне неудовлетворительных результатов клуба в Премьер-лиге. В связи с этим руководство решило расстаться с главным тренером Томасом Франком. Его место занял Игор Тудор, подписавший контракт на короткий срок до конца сезона.

По информации The Athletic, после прибытия Тудора Хейтинга принял решение покинуть клуб. В настоящее время «Тоттенхэм» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда проведет 22 февраля против «Арсенала».