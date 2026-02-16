Джон Хейтинга покинул «Тоттенхэм» спустя 33 дня после назначения на должность тренера.  Нидерландец был утвержден в команде в середине января 2026 года.

Джон Хейтинга
Джон Хейтинга globallookpress.com

Решение об увольнении Хейтинги было принято на фоне неудовлетворительных результатов клуба в Премьер-лиге.  В связи с этим руководство решило расстаться с главным тренером Томасом Франком.  Его место занял Игор Тудор, подписавший контракт на короткий срок до конца сезона.

По информации The Athletic, после прибытия Тудора Хейтинга принял решение покинуть клуб.  В настоящее время «Тоттенхэм» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.  Следующий матч команда проведет 22 февраля против «Арсенала».