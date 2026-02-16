Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими ожиданиями от предстоящего стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА против «Монако».

Луис Энрике globallookpress.com

«Мы хотим показать лучшую версию "ПСЖ", как это было в прошлом сезоне. Наша цель — побеждать в каждом матче, и мы не собираемся менять свой настрой. Я уверен в способностях наших игроков и команды. Мы понимаем, как сложно побеждать на выезде, но знаем, что способны на это, поскольку уже добивались успеха в прошлом», — цитирует Энрике RMC Sport.

Первая встреча в рамках стыковых матчей Лиги чемпионов пройдет 17 февраля на стадионе Луи II в Монако. Начало матча в 23:00 по московскому времени.