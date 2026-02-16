Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими ожиданиями от предстоящего стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА против «Монако».

Луис Энрике
Луис Энрике globallookpress.com

«Мы хотим показать лучшую версию "ПСЖ", как это было в прошлом сезоне.  Наша цель — побеждать в каждом матче, и мы не собираемся менять свой настрой.  Я уверен в способностях наших игроков и команды.  Мы понимаем, как сложно побеждать на выезде, но знаем, что способны на это, поскольку уже добивались успеха в прошлом», — цитирует Энрике RMC Sport.

Первая встреча в рамках стыковых матчей Лиги чемпионов пройдет 17 февраля на стадионе Луи II в Монако.  Начало матча в 23:00 по московскому времени.