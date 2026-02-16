Футболисты московского «Динамо» одержали победу над «Уралом» во втором контрольном матче на сборах в ОАЭ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

Иван Сергеев globallookpress.com

Второй матч, как и первый, прошел в закрытом режиме без объявления составов команд и текстовой трансляции. Нападающий Иван Сергеев оформил дубль, что помогло «Динамо» одержать победу.

В первой игре «Урал» выиграл со счетом 2:1. Голы за екатеринбургскую команду забили Евгений Марков и Евгений Харин, а у «Динамо» отличился Мехди Маухуб.