Генеральный секретарь Федерации футбола Мали Сиди Бекайе Магасса подтвердил проведение товарищеского матча со сборной России в марте.

Сборная России по футболу globallookpress.com

«Мы достигли договоренности с российской стороной о проведении товарищеской игры между сборными Мали и России в марте. Встреча состоится 27 марта в Краснодаре. Детали матча будут обнародованы позже», — сообщил Магасса Sport24.

Также стало известно, что 31 марта сборная России сыграет с командой Гватемалы в Санкт-Петербурге. Сборная Мали занимает 54-е место в мировом рейтинге ФИФА, в то время как сборная Гватемалы находится на 94-й строчке.