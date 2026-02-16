Нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид не примет участия в первом стыковом матче Лиги чемпионов против «Галатасарая».

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, у форварда возник дискомфорт в паху, из-за которого он был заменен на 61-й минуте в последнем матче Серии А против «Ювентуса», завершившегося со счетом 2:3.

Тем не менее, полузащитник Кефрен Тюрам, который пропустил игру с «Интером», включен в заявку на матч Лиги чемпионов. Встреча между «Галатасараем» и «Ювентусом» состоится 17 февраля и начнется в 20:45 по московскому времени.