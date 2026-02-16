Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру футболистов команды Эберечи Эзе и Габриэля Жезуса после победы над «Уиганом» (4:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

«Есть ряд положительных моментов: Эберечи отдал несколько великолепных передач, рисковал в последней трети поля, нанёс немало ударов по воротам и пытался бить ещё. Именно этого от него мы и ждём. Эзе уже играет важную роль (в команде), он провёл много игр за нас и будет продолжать это делать.

Может ли эта игра придать уверенности Эзе? Именно это и нужно игрокам, подобные эпизоды, и особенно когда мы говорим о творческих игроках, им нужно чувствовать, что они создают опасные моменты, мне это нравится. А ещё я очень доволен Габи (Жезусом), его рывком, его своевременностью и завершением атак — это здорово. Всё это повышает уверенность в себе и улучшает настроение», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

По итогам противостояния «Арсенал» пробился в 1/8 финала Кубка Англии. Напомним, что Габриэль Жезус забил 4-й гол своей команды на 27-й минуте.