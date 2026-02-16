Будущее Альваро Арбелоа в «Реале» зависит от того, как команда выступит в текущем сезоне.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

Как сообщает The Athletic, в клубе ценят испанского специалиста. Успешное выступление «Реала» в Ла Лиге повысит доверие руководства к Арбелоа, однако главным критерием успеха в клубе считают результаты в Лиге чемпионов.

Напомним, что в январе стало известно, что контракт Арбелоа действует до конца следующего сезона. Во вторник, 17 февраля, «Реал» проведет первый матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» на выезде. Ответная встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 25 февраля.