В матче 1/16 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» на выезде переиграл «Гримсби» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Сантьяно Буэно на 60-й минуте.
Результат матча
Гримсби ТаунАнглия. Кубок ФА0:1ВулверхэмптонВулвергемптон
0:1 Сантьяго Буэно 60'
Гримсби Таун: Джексон Смит, Харви Роджерс, Тайрелл Уоррен, Камерон Макдженнет, Джейден Суини (Reece Staunton 75'), Дарра Бёрнс, Эван Хоури, Geza David Turi, J.Walker (Kieran Green 57'), Charles Vernam (Тайрелл Селларс-Флеминг 74'), Jaze Kabia (Энди Кук 57')
Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Давид Мёллер Вольфе, Джексон Тшатшуа, Ладислав Крейчи, Сантьяго Буэно, Йерсон Москера, Андре (Жанрикне Беллегард 89'), Жуан Гомес, Адам Армстронг, Толу Арокадаре, Матеуш Мане
Жёлтые карточки: Камерон Макдженнет 34', Jaze Kabia 46' — Йерсон Москера 29', Андре 36'
Таким образом, «Вулверхэмптон» пробился в 1/8/ финала турнира. Его следующий соперник станет известен позже.