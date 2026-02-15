В матче 1/16 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» на выезде переиграл «Гримсби» со счетом 1:0.

«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» globallookpress.com

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Сантьяно Буэно на 60-й минуте.

Результат матча

Гримсби ТаунАнглия. Кубок ФАГримсби Таун0:1ВулверхэмптонВулверхэмптонВулвергемптон
0:1 Сантьяго Буэно 60'
Гримсби Таун:  Джексон Смит,  Харви Роджерс,  Тайрелл Уоррен,  Камерон Макдженнет,  Джейден Суини (Reece Staunton 75'),  Дарра Бёрнс,  Эван Хоури,  Geza David Turi,  J.Walker (Kieran Green 57'),  Charles Vernam (Тайрелл Селларс-Флеминг 74'),  Jaze Kabia (Энди Кук 57')
Вулверхэмптон:  Сэм Джонстон,  Давид Мёллер Вольфе,  Джексон Тшатшуа,  Ладислав Крейчи,  Сантьяго Буэно,  Йерсон Москера,  Андре (Жанрикне Беллегард 89'),  Жуан Гомес,  Адам Армстронг,  Толу Арокадаре,  Матеуш Мане
Жёлтые карточки:  Камерон Макдженнет 34',  Jaze Kabia 46'  —  Йерсон Москера 29',  Андре 36'

Таким образом, «Вулверхэмптон» пробился в 1/8/ финала турнира.  Его следующий соперник станет известен позже.