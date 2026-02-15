В матче 1/16 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» на выезде переиграл «Гримсби» со счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Сантьяно Буэно на 60-й минуте.

Результат матча

Гримсби Таун Англия. Кубок ФА 0:1 Вулверхэмптон Вулвергемптон

0:1 Сантьяго Буэно 60'

Гримсби Таун: Джексон Смит, Харви Роджерс, Тайрелл Уоррен, Камерон Макдженнет, Джейден Суини ( Reece Staunton 75' ), Дарра Бёрнс, Эван Хоури, Geza David Turi, J.Walker ( Kieran Green 57' ), Charles Vernam ( Тайрелл Селларс-Флеминг 74' ), Jaze Kabia ( Энди Кук 57' )

Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Давид Мёллер Вольфе, Джексон Тшатшуа, Ладислав Крейчи, Сантьяго Буэно, Йерсон Москера, Андре ( Жанрикне Беллегард 89' ), Жуан Гомес, Адам Армстронг, Толу Арокадаре, Матеуш Мане

Жёлтые карточки: Камерон Макдженнет 34', Jaze Kabia 46' — Йерсон Москера 29', Андре 36'