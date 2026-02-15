Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор превзошёл достижение бывшего нападающего «Барселоны» Неймара по количеству голов в чемпионате Испании.

В поединке 24-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (4:1) Винисиус отметился дублем, реализовав два пенальти. Эти мячи стали для него 69-м и 70-м результативными ударами в рамках турнира.

Таким образом, Винисиус опередил своего соотечественника Неймара, на счету которого 68 голов в Ла Лиге. При этом нынешний лидер «Реала» провёл в чемпионате 229 матчей, тогда как экс-игрок «Барселоны» достиг своего показателя за 123 встречи.