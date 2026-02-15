Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, как проходит процесс адаптации в клубе звездного нападающего Джона Дурана.

Сергей Семак globallookpress.com

«Он только начинает тренироваться в общей группе, провел полторы тренировки с командой. Поэтому говорить что-то преждевременно. То, что мы видим, игрок очень талантливый, очень перспективный. Надеемся, что он принесет нам пользу и наберет те кондиции и ту форму, которые будут необходимы, чтобы играть.

Вендел и Джон работали некоторое время индивидуально. У того же Дурана, если мы говорим про него, был один выходной день, а остальное время он работал. Практически полторы тренировки он провел вместе с командой, игровые упражнения уже делал. Но нам нужно, конечно, поближе его узнать и в игре уже в полных составах посмотреть.

Пока мы смогли только исходя из тех упражнений, которые мы проводили: в малых группах, небольшие футболы. На большом пространстве он еще не принимал участие в упражнениях», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Официально об аренде 22-летнего колумбийца у саудовского «Аль-Наср» стало известно 9 февраля. Он будет находиться в «Зените» до конца сезона.