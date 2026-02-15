В 24-м туре Ла Лиги состоится мадридское дерби между «Райо Вальекано» и «Атлетико». Команды сыграют 15 февраля на «Кампо-де-Вальекас».

«Райо Вальекано» в уязвимом состоянии. Команда проиграла 4 последних поединка, в том числе с мадридским «Реалом» (1:2). С «Атлетико» хозяев ждет крайне непростой матч, учитывая, что «матрасники» в своей последней игре практически выбили «Барселону» из Кубка Испании, разгромив ее 4:0.

История очных противостояний ярко демонстрирует, что сегодня «пчел» ждет тяжелая игра. Более 10 лет «Атлетико» не проигрывает «Райо Вальекано». Процент побед при этом у «матрасников» довольно высокий. Сегодня они могут одержать третью победу подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Котировки букмекеров: 4.50 на победу «Райо Вальекано», 3.55 на ничью, 1.83 на победу «Атлетико».

Искусственный интеллект предсказал победу «Атлетико» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.