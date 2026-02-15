В 24-м туре испанской Ла Лиги «Овьедо» на своем поле проиграл «Атлетику» из Бильбао — 1:2.
Хозяева открыли счет на 30-й минуте после точного удара Ильяса Шаира.
«Атлетик» смог сравнять счет на 58-й минуте благодаря голу Микеля Хаурегисара.
Победу баскам принес полузащитник Ойан Сансет, точно исполнивший 11-метровый на 71-й минуте.
Результат матча
ОвьедоОвьедо1:2АтлетикБильбао
1:0 Ильяс Чайра 30' 1:1 Микель Хаурегисар 58' 1:2 Ойан Сансет 71' пен.
Овьедо: Аарон Эскандель, Начо Видаль (Лукас Аихадо 82'), Эрик Бейи, Давид Карму, Хави Лопес, Кваси Сибо (Санти Касорла 65'), Сантьяго Коломбатто (Алекс Форес 82'), Альберто Рейна (Николас Фонсека 65'), Хессем Хассан, Ильяс Чайра, Федерико Виньяс
Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Эмерик Лапорт, Айтор Паредес, Андони Горосабель (Микель Весга 66'), Ойан Сансет (Унаи Гомес 90'), Микель Хаурегисар (Алехандро Рего 61'), Иньиго Руис де Галарета (Хесус Аресо 66'), Горка Гурусета, Иньяки Уильямс, Николас Серрано (Роберт Наварро 46')
Жёлтые карточки: Сантьяго Коломбатто 39' — Иньиго Руис де Галарета 26', Горка Гурусета 68', Алехандро Рего 87'
В 25-м туре «Овьедо» сыграет в гостях с «Реал Сосьедад». «Атлетик» примет «Эльче».