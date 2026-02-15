«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Галатасарая» Виктору Осимхену. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур на своей странице в X.

Виктор Осимхен globallookpress.com

По данным источника, нигерийский форвард входит в число кандидатов на усиление атакующей линии мюнхенцев. Руководство немецкого гранда внимательно оценивает возможность потенциального трансфера и продолжает следить за ситуацией вокруг игрока.

Сообщается, что к Осимхену проявляют интерес и другие европейские клубы, поэтому конкуренция за 27-летнего нападающего может развернуться уже в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне форвард провёл 22 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.