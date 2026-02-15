«Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2) в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе гостей голы записали на свой счет Мохамед Амура на 52-й минуте и Маттиас Сванберг на 78-й минуте.

У «Лейпцига» голами отличились Ян Диоманд на 70-й минуте и Браян Груда на 89-й минуте.

Результат матча

РБ Лейпциг Лейпциг 2:2 Вольфсбург Вольфсбург

0:1 Мохамед Амура 52' 1:1 Ян Дьоманде 70' 1:2 Маттиас Сванберг 78' 2:2 Браян Груда 88'

РБ Лейпциг: Петер Гулачи ( Мартен Вандевордт 29' ), Бенджамин Хенрихс ( Боте Баку 63' ), Вилли Орбан, Макс Финкгрефе, Николас Зайвальд ( Кастелло Люкеба 82' ), Браян Груда, Кристоф Баумгартнер, Ксавер Шлагер, Ян Дьоманде, Конрад Хардер, Антонио Нуса ( Жоан Бакайоко 82' )

Вольфсбург: Камиль Грабара, Моритц Йенц, Денис Вавро, Саэль Кумбеди, Ловро Майер ( Дженан Пейчинович 83' ), Кристиан Эриксен, Максимилиан Арнольд, Жануэль Белосьян, Кенто Сиогай ( Маттиас Сванберг 60' ), Мохамед Амура ( Константинос Кульеракис 84' ), Адам Дагим ( Jonas Adjei Adjetey 90' )

Жёлтые карточки: Ксавер Шлагер 63' — Саэль Кумбеди 48', Мариус Мюллер 77'