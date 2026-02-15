«Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2) в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе гостей голы записали на свой счет Мохамед Амура на 52-й минуте и Маттиас Сванберг на 78-й минуте.
У «Лейпцига» голами отличились Ян Диоманд на 70-й минуте и Браян Груда на 89-й минуте.
Результат матча
РБ ЛейпцигЛейпциг2:2ВольфсбургВольфсбург
0:1 Мохамед Амура 52' 1:1 Ян Дьоманде 70' 1:2 Маттиас Сванберг 78' 2:2 Браян Груда 88'
РБ Лейпциг: Петер Гулачи (Мартен Вандевордт 29'), Бенджамин Хенрихс (Боте Баку 63'), Вилли Орбан, Макс Финкгрефе, Николас Зайвальд (Кастелло Люкеба 82'), Браян Груда, Кристоф Баумгартнер, Ксавер Шлагер, Ян Дьоманде, Конрад Хардер, Антонио Нуса (Жоан Бакайоко 82')
Вольфсбург: Камиль Грабара, Моритц Йенц, Денис Вавро, Саэль Кумбеди, Ловро Майер (Дженан Пейчинович 83'), Кристиан Эриксен, Максимилиан Арнольд, Жануэль Белосьян, Кенто Сиогай (Маттиас Сванберг 60'), Мохамед Амура (Константинос Кульеракис 84'), Адам Дагим (Jonas Adjei Adjetey 90')
Жёлтые карточки: Ксавер Шлагер 63' — Саэль Кумбеди 48', Мариус Мюллер 77'
После этого матча «Лейпциг» занимает 5-е место в таблице Бундеслиги с 40 очками в активе. «Вольфсбург» — на 15-й позиции (20).