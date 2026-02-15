15 февраля в Кремоне состоится матч 25-го тура Серии А между «Кремонезе» и «Дженоа». Старт поединка в 17:00 мск.

У команд по 23 очка в турнирной таблице. Кремонцы занимают 16-е место, а клуб из Генуи находится на строчку выше. И «Кремонезе», и «Дженоа» находятся не в лучшей форме, однако обеим командам нужны очки, чтобы оторваться от зоны вылета, которая всего в двух очках от них.

«Кремонезе» проиграл 3 матча подряд в Серии А, уступив «Аталанте», «Интеру» и «Сассуоло». «Дженоа» проиграла «Наполи» и «Лацио». На данный момент гостей отличает их результативность, которая сравнительно выше, чем у хозяев. Если «гриффоны» сделают ставку на это, то возможно им удастся взять реванш за поражение в первом круге.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.54.

Котировки букмекеров: 3.25 на победу «Кремонезе», 2.90 на ничью, 2.55 на победу «Дженоа».

Прогноз ИИ: игра закончится со счетом 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кремонезе» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча «Кремонезе» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.

