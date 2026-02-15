Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа после победы над «Реалом Сосьедад» (4:1) в матче 24-го тура Примеры высказался о состоянии здоровья французского форварда Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Мбаппе испытывает эти неприятные ощущения уже довольно давно. Он прилагает огромные усилия каждый раз, когда выходит на поле, и сегодня мы решили не рисковать им перед матчем во вторник. Думаю, он будет в строю», — цитирует Арбелоа AS.

«Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании. Клуб набрал 60 очков в 24-х матчах. Впереди у «сливочных» дуэль с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Первый матч пройдет в Лиссабоне.