В матче 24-го тура испанской Примеры «Севилья» и «Алавес» сыграли вничью 1:1.
На гол Джибриля Соу на 42-й минуте гости ответили точным ударом Тони Мартинеса на 60-й минуте.
Отметим, что «Севилья» с 16-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Хуанлу Санчеса.
Результат матча
СевильяСевилья1:1АлавесВитория
1:0 Джибриль Соу 42' 1:1 Тони Мартинес 60' 1:2 Лукас Бое 65'
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Танги Ньянзу (Исаак Ромеро 70'), Кике Салас, Сесар Аспиликуэта (Хосе Анхель Кармона 55'), Хуанлу Санчес, Габриэль Суасо, Неманья Гудель, Люсьен Агум (Федерико Гаттони 81'), Джибриль Соу (Батиста Менди 61'), Акор Адамс (Пеке 81'), Ниль Мопе (Чидера Эджук 70')
Алавес: Антонио Сивера, Юссеф Энрикес, Хон Пачеко, Факундо Гарсес, Факундо Теналья, Карлос Аленья (Хон Гуриди 84'), Денис Суарес (Андер Гевара 46'), Антонио Бланко (Пабло Ибаньес 46'), Калебе, Лукас Бое, Тони Мартинес
Жёлтые карточки: Хуанлу Санчес 2' (Севилья), Неманья Гудель 90+1' (Севилья)
Красные карточки: Хуанлу Санчес 16' (Севилья), Жоан Жордан 90+1' (Севилья)
«Севилья» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры, «Алавес» (26) — 13-й.