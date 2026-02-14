«Севилья» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры, «Алавес» (26) — 13-й.

Отметим, что «Севилья» с 16-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Хуанлу Санчеса .

На гол Джибриля Соу на 42-й минуте гости ответили точным ударом Тони Мартинеса на 60-й минуте.

В матче 24-го тура испанской Примеры «Севилья» и «Алавес» сыграли вничью 1:1.

