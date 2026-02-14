Матч 24-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Алавесом» состоится 14 февраля на «Рамон Санчес Писхуан». Старт игры в 20:30 мск.

«Севилья» с неба звезд не хватает и редко набирает очки. Удивительно, что при таком раскладе андалусийцам удается балансировать над зоной вылета. Сейчас у команды 25 очков и она занимает 14-е место, но все может измениться в случае поражения.

«Алавес» после серии побед потерпел поражение от «Хетафе», которое обнулило все старания гостей подняться ближе к экватору турнирной таблицы. Победа все может изменить, но вот на выезде у «Алавеса» дела идут не очень хорошо.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.

Котировки букмекеров: 2.13 на победу «Севильи», 3.10 на ничью, 3.90 на победу «Алавеса».

Прогноз ИИ: результатом будет ничья со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Алавес» смотрите на LiveCup. Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.