Матч 24-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Алавесом» состоится 14 февраля на «Рамон Санчес Писхуан». Старт игры в 20:30 мск.
«Севилья» с неба звезд не хватает и редко набирает очки. Удивительно, что при таком раскладе андалусийцам удается балансировать над зоной вылета. Сейчас у команды 25 очков и она занимает 14-е место, но все может измениться в случае поражения.
«Алавес» после серии побед потерпел поражение от «Хетафе», которое обнулило все старания гостей подняться ближе к экватору турнирной таблицы. Победа все может изменить, но вот на выезде у «Алавеса» дела идут не очень хорошо.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 2.13 на победу «Севильи», 3.10 на ничью, 3.90 на победу «Алавеса».
- Прогноз ИИ: результатом будет ничья со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Алавес»
