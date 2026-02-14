Мадридский «Реал» планирует усилить состав шестью новыми игроками в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Нико Пас globallookpress.com

Нападающий Эндрик, который сейчас играет в аренде за «Лион», может вернуться в испанский клуб. Кроме того, «Реал» рассматривает возможность приобретения Нико Паса, воспитанника клуба, выступающего за «Комо».

Среди других потенциальных новичков — правый защитник Дэвид Хименес Корредор из второй команды, полузащитник Кес Смит из «АЗ Алкмара», Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Хакобо Рамон из «Комо».

Напомним, что прошлым летом «Реал» потратил на трансферы 164 миллиона евро, приобретя Дина Хейсена, Трента Александера-Арнольда, Альваро Каррераса и Франко Мастантуоно. Сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 57 очков.