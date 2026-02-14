В матче 22-го тура Лиги 1 «Париж» примет «Ланс». Событие состоится 14 февраля на «Жан Буэн» и начнется в 23:05 мск.
ПСЖ проиграл «Ренну», а это значит, что у «Ланса» появилась возможность вернуть себе лидерство в турнирной таблице. Всего на 2 пункта гости отстают от «парижан», поэтому победа позволит им выйти на первое место.
«Париж», конечно, постарается помешать планам соперника. Ранее ему удалось сыграть вничью с «Марселем». Однако клуб редко побеждает и на что ему стоит рассчитывать, так это на ничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.37.
- Букмекеры дают 3.90 на победу «Парижа», 1.94 на победу «Ланса» и 3.60 на ничью.
- Прогноз ИИ: победа «Парижа» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Париж» — «Ланс» смотрите на LiveCup. Run.
Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.
Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.