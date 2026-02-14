В матче 22-го тура Лиги 1 «Париж» примет «Ланс». Событие состоится 14 февраля на «Жан Буэн» и начнется в 23:05 мск.

ПСЖ проиграл «Ренну», а это значит, что у «Ланса» появилась возможность вернуть себе лидерство в турнирной таблице. Всего на 2 пункта гости отстают от «парижан», поэтому победа позволит им выйти на первое место.

«Париж», конечно, постарается помешать планам соперника. Ранее ему удалось сыграть вничью с «Марселем». Однако клуб редко побеждает и на что ему стоит рассчитывать, так это на ничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.37.

Букмекеры дают 3.90 на победу «Парижа», 1.94 на победу «Ланса» и 3.60 на ничью.

Прогноз ИИ: победа «Парижа» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Париж» — «Ланс» смотрите на LiveCup. Run.

