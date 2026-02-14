«Милан» заинтересован в подписании центрального защитника мадридского «Реала» Виктора Вальдепеньяса, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

Виктор Вальдепеньяс globallookpress.com

19-летний футболист стремится к дальнейшему развитию, и в «Реале» полагают, что переход за границу, в частности в «Милан», может способствовать его прогрессу. Однако за молодого игрока также борются клубы из английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Вальдепеньяс сыграл 25 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2029 года.