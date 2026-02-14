Защитник казахстанского «Кайрата» Александр Мартынович рассказал, что после матча с «Реалом» в Лиге чемпионов обменялся игровыми майками с форвардом мадридской команды Килианом Мбаппе.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В сентябре 2025 года «Кайрат» в Лиге чемпионов дома проиграл «Реалу» со счетом 0:5.

«Когда мы играли с мадридским "Реалом", в подтрибунном помещении я попросил у Мбаппе футболку, он ответил: "Да, без проблем". Дал мне свою майку. Я у него спрашиваю: "Тебе моя нужна? " Он ответил: "Да, конечно". Проблем не было», — сказал Мартынович «Матч ТВ».

Напомним, Мартынович выступает за «Кайрат» с 2024 года.