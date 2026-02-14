В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Лилль» и «Брест» поделили очки — 1:1.
На 58-й минуте Реми Лабо Ласкари поразил ворота хозяев и открыл счет, но Гаэтан Перрен на 71-й минуте восстановил статус-кво.
Результат матча
ЛилльЛилль1:1БрестФранция. Лига 1
0:1 Реми Лабо Ласкари 58' 1:1 Гаэтан Перрен 71'
Лилль: Берке Озер, Шансель Мбемба, Алешандро Рибейро, Ромен Перро, Айюб Буадди (Тьяго Сантос 85'), Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон (Мариус Брохольм 74'), Фелиш Коррея (Оливье Жиру 74'), Матиас Фернандес, Сориба Диауне (Гаэтан Перрен 66'), Ngal'ayel Mukau (Набиль Бенталеб 66')
Брест: Грегуар Кудер, Дауда Гиндо, Мишель Диас, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Реми Лабо Ласкари (Пате Мбуп 70'), Эрик Эбимбе (Лука Тусар 77'), Уго Маньетти, Жорис Шотар, Людовик Ажорк, Ромен дель Кастильо
Жёлтая карточка: Людовик Ажорк 64' (Брест)
«Лилль» с 34 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1. В активе «Бреста» 27 баллов и 12-е место.