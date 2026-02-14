Сегодня 23:03

«Лилль» с 34 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1. В активе «Бреста» 27 баллов и 12-е место.

Удары мимо

7 Удары мимо 3

Удары в створ

5 Удары в створ 4

На 58-й минуте Реми Лабо Ласкари поразил ворота хозяев и открыл счет, но Гаэтан Перрен на 71-й минуте восстановил статус-кво.

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Лилль» и «Брест» поделили очки — 1:1.

2.35

Прогнозы•Завтра 22:45 «Лион» — «Ницца». Прогноз и ставка Сможет ли «Лион» продолжить победную серию?

Футбол•Вчера 22:58 «Ренн» — «ПСЖ»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Футбол•Вчера 19:22 Недопетая «Марсельеза»: идеи Де Дзерби не прижились на юге Франции

Футбол•12/02/2026 21:24 50 худших трансферов в истории АПЛ (часть 1): провал Торреса, возвращение Роналду и новый Хаби Алонсо

Футбол•10/02/2026 14:29 Тренерский апокалипсис-2026: куда уйдет Пеп, кто спасет «Ливерпуль» и где окажется Алонсо

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 20:22 50 худших трансферов в истории АПЛ (часть 2): провал украинцев и легендарный обман

Футбол•Вчера 14:19 Гонка со временем: Италия пытается опередить Нигерию в борьбе за Онеста Аанора

Футбол•12/02/2026 15:50 Тренеры одного стиля: почему Томас Франк провалился в «Тоттенхэме»

Футбол•11/02/2026 15:17 Пятый элемент: как Димарко превратил роль латераля в искусство

Футбол•11/02/2026 15:11 Расплата за ошибку: продажа Луиса Диаса и ставка на Гакпо разрушили атаку «Ливерпуля»

Выбор читателей

Самое интересное

Игры•20/01/2026 17:06 Football Manager 2026: 12 сценариев долгосрочной карьеры

Футбол•20/01/2026 12:40 «Паненка» в руки, кража полотенца и драка журналистов: хроника безумного финала Кубка Африки

Футбол•19/01/2026 16:55 Реалити-шоу на «Месталье»: каким тренером был Гари Невилл?

Теннис•19/01/2026 15:39 Мрачное будущее тенниса: почему война за авторские права и жадность турниров отпугивают болельщиков