«Аталанта» с 42 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице Серии А, «Лацио» (33) остался восьмым.

На 41-й минуте с пенальти счет открыл Эдерсон , а на 60-й минуте окончательный результат на табло установил Никола Залевский .

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде переиграла «Лацио» со счетом 2:0.

2.95

Прогнозы•Завтра 22:45 «Наполи» — «Рома». Прогноз и ставка В Неаполе победителя не будет?

Футбол•Вчера 19:22 Недопетая «Марсельеза»: идеи Де Дзерби не прижились на юге Франции

Футбол•Вчера 14:19 Гонка со временем: Италия пытается опередить Нигерию в борьбе за Онеста Аанора

Футбол•12/02/2026 21:24 50 худших трансферов в истории АПЛ (часть 1): провал Торреса, возвращение Роналду и новый Хаби Алонсо

Футбол•11/02/2026 15:17 Пятый элемент: как Димарко превратил роль латераля в искусство

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 20:22 50 худших трансферов в истории АПЛ (часть 2): провал украинцев и легендарный обман

Футбол•12/02/2026 15:50 Тренеры одного стиля: почему Томас Франк провалился в «Тоттенхэме»

Футбол•11/02/2026 15:11 Расплата за ошибку: продажа Луиса Диаса и ставка на Гакпо разрушили атаку «Ливерпуля»

Футбол•11/02/2026 08:00 План побега. Козлов бросает «Краснодар» ради ЦСКА

Футбол•10/02/2026 14:29 Тренерский апокалипсис-2026: куда уйдет Пеп, кто спасет «Ливерпуль» и где окажется Алонсо

Выбор читателей

Самое интересное

Игры•27/01/2026 22:42 Жалкий прогресс за донаты: обзор SEGA Football Club Champions

Футбол•27/01/2026 19:20 «Паук» в золотой паутине: как Альварес снова оказался не в том месте

Футбол•27/01/2026 13:28 Теория «сильного звена»: почему железобетонная оборона не гарантирует «Арсеналу» титул без лидера в атаке

Футбол•26/01/2026 18:23 Казахстанский Агуэро: кто такой Дастан Сатпаев и зачем он «Челси»