В матче 25-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде переиграла «Лацио» со счетом 2:0.
На 41-й минуте с пенальти счет открыл Эдерсон, а на 60-й минуте окончательный результат на табло установил Никола Залевский.
Результат матча
ЛациоРим0:2АталантаБергамо
0:1 Эдерсон 41' пен. 0:2 Никола Залевский 60'
Лацио: Иван Проведель, Марио Хила (Патрисио Габбарон 46'), Оливер Провстгор, Нуну Тавареш, Адам Марушич, Фисайо Деле-Баширу, Данило Катальди (Николо Ровелла 67'), Кеннет Тейлор (Маттео Канчелльери 79'), Густав Исаксен (Булайе Диа 88'), Дэниел Мальдини, Тейянни Нослин (Петар Ратков 67')
Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Лоренцо Бернаскони, Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова 83'), Онест Аанор (Зеад Колашинац 25'), Берат Джимсити, Джорджио Скальвини (Джакомо Распадори 46'), Никола Залевский (Камал Дин Сулемана 70'), Лазар Самарджич (Одилон Коссуну 46'), Мартен де Рон, Никола Крстович
Жёлтые карточки: Кеннет Тейлор 78' — Джорджио Скальвини 10', Онест Аанор 11', Лоренцо Бернаскони 74'
«Аталанта» с 42 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице Серии А, «Лацио» (33) остался восьмым.