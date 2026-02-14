«Лацио» примет «Аталанту» в матче 25-го тура Серии А. Команды сыграют 14 февраля в Риме. Начало игры в 20:00 мск.
У «Лацио» 33 очка. Команда занимает 8-е место в таблице, имея 8 побед, 9 ничьих и 7 поражений. В прошлом туре «римляне» разошлись мировой с «Ювентусом» (2:2) и продлили свою беспроигрышную серию до трех поединков.
«Аталанта» имеет 39 баллов. Она занимает 7-ю позицию в таблице. В Серии А бергамаски не уступают уже 7 туров. Последним результатом гостей является победа над «Кремонезе» со счетом 2:1.
- Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.30.
- Котировки букмекеров: 3.45 на победу «Лацио», 3.25 на ничью, 2.31 на победу «Аталанты».
- Прогноз ИИ: матче завершится нулевой ничьей.
