Наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о матче 22-го тура Бундеслиги против «Вердера».

Венсан Компани globallookpress.com

«Мы всегда говорим, что в Бундеслиге не бывает легких матчей. У них новый тренер, что привносит в игру определенную вариативность. Они выступают не так уж плохо, как вы могли подумать. Это хорошая команда, с которой, когда у них есть уверенность в себе, сложно играть во всех аспектах. Когда у соперника новый тренер, приходится быть тактически гибким и уделять еще больше внимания своим сильным сторонам», — приводит слова тренера Bayern and Germany.

Игра пройдет 14 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Мюнхенцы с 54 очками идут первыми в таблице Бундеслиги, «Вердер» с 19 баллами — на 16-м месте.