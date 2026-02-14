Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итог матча против «Ренна» (1:3).

Луис Энрике globallookpress.com

«Это невероятно, потому что мы создали столько моментов и забили всего один гол. То же самое было и во встрече с "Марселем". Нам нужно было забивать, а нам не хватало эффективности.

После матча возникает много эмоций. Я не хочу говорить об отдельных случаях. Это нормально — расстраиваться. Когда ты упускаешь столько возможностей и проигрываешь таким образом, а твои соперники побеждают. Мы поедем в Монако, надеясь показать что-то другое в плане эффективности», — приводит слова Энрике Footmercato.

«Ренн» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 34 очками в активе. ПСЖ — на 1-й строчке с 51-м баллом.