Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле отреагировал на результат матча 22-го тура чемпионата Франции.  Парижане в гостях уступили «Ренну» со счетом 1:3.

Усман Дембеле
Усман Дембеле globallookpress.com

«Мы упустили много моментов.  Мы могли сравнять счёт, но я считаю, что "Ренн" заслужил победу.  Да, нас ждёт выезд в Монако в рамках плей-офф.  Мы знаем, что будет непросто.  Мы там проиграли, так что сделаем всё возможное, чтобы победить», — приводит слова Дембеле официальный сайт клуба.

После 22 матчей французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко.  Клуб лидирует в таблице Лиги 1.