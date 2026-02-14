Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле отреагировал на результат матча 22-го тура чемпионата Франции. Парижане в гостях уступили «Ренну» со счетом 1:3.

Усман Дембеле globallookpress.com

«Мы упустили много моментов. Мы могли сравнять счёт, но я считаю, что "Ренн" заслужил победу. Да, нас ждёт выезд в Монако в рамках плей-офф. Мы знаем, что будет непросто. Мы там проиграли, так что сделаем всё возможное, чтобы победить», — приводит слова Дембеле официальный сайт клуба.

После 22 матчей французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко. Клуб лидирует в таблице Лиги 1.