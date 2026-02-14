Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о поражении от «Ренна»(1:3).

Усман Дембеле globallookpress.com

«Мы очень слабо начали матч, а "Ренн" провел очень хорошую игру. Нам нужно демонстрировать больше желания и, главное, играть за "ПСЖ", чтобы побеждать. Потому что если каждый будет играть за себя, то мы не сможем завоевать желанные трофеи.

В прошлом сезоне мы ставили клуб превыше всего, выше себя. Сперва нам нужно вернуть этот подход, особенно в подобных матчах. Мы знаем, что идет вторая половина сезона. На первом месте должен быть "ПСЖ", а не отдельные игроки», — цитирует Дембеле RMC Sport.

«Ренн» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 34 очками в активе. ПСЖ — на 1-й строчке с 51-м баллом.