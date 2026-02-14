Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» планирует предложить крупную сумму за полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга, сообщает издание Mundo Deportivo со ссылкой на 365Scores.

Эдуарду Камавинга globallookpress.com

Руководство «Аль-Иттихада» рассматривает Камавинга как потенциальную замену опорному полузащитнику Н'Голо Канте, который перешёл в «Фенербахче».

Хотя Камавинга связан с «Реалом» долгосрочным контрактом до лета 2029 года, привлекательные финансовые условия, характерные для саудовской Про-Лиги, могут заставить испанский клуб пересмотреть свои планы.

Ожидается, что «Аль-Иттихад» начнет переговоры о трансфере французского игрока в летнее трансферное окно. Кроме того, сообщалось, что на Камавинга также претендуют «Ливерпуль» и «Арсенал».