Бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тьяго попал в шорт-лист мюнхенской «Баварии». 24-летний игрок рассматривается как потенциальный преемник Гарри Кейна в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил журналист и инсайдер Экрем Конур.

Игор Тьяго globallookpress.com

Кроме «Баварии», интерес к Тьяго проявляют «Манчестер Сити» и «Челси». Вчера, 13 февраля, форвард подписал новый долгосрочный контракт с «Брентфордом».

В этом сезоне Английской Премьер-лиги он сыграл 26 матчей, забив 17 голов и отдав одну результативную передачу. Также Тьяго отметился одним голом в Кубке английской лиги.