В 22-м туре Бундеслиги состоялся матч между леверкузенским «Байером» и «Санкт-Паули» из Гамбурга. «Аспириновые» одержали уверенную победу со счетом 4:0.

Патрик Шик globallookpress.com

Джарелл Куанса открыл счет на 13-й минуте, а Патрик Шик удвоил преимущество команды уже на 14-й. На 52-й минуте Эдмон Тапсоба забил третий гол, а на 78-й Эрнест Поку довел счет до разгромного.

Результат матча Байер Леверкузен 4:0 Санкт-Паули Гамбург 1:0 Джарелл Куанса 13' 2:0 Патрик Шик 14' 3:0 Эдмон Тапсоба 52' 4:0 Эрнест Поку 78' Байер: Янис Бласвих, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо ( Йонас Хофман 72' ), Роберт Андрих, Эксекиэль Паласиос ( Мартен Терье 80' ), Алейш Гарсия, Лукас Васкес ( Артур 59' ), Ибрахим Маца ( Малик Тилльман 46' ), Эрнест Поку, Патрик Шик ( Кристиан Мишель Кофане 59' ) Санкт-Паули: Никола Васильев, Аркадиуш Пырка, Манолис Салиакас ( Абдули Сисей 83' ), Карол Метс, Адам Дзвигала, Матиас Расмуссен, Данель Синани, Джексон Ирвайн ( Taichi Hara 69' ), Джеймс Сэндс ( Джоэл Чима Фудзит 68' ), Мартин Каарс ( Ларс Рицка 83' ), Tomoya Ando Жёлтая карточка: Карол Метс 90+2' (Санкт-Паули)

Статистика матча 8 Удары в створ 1 4 Удары мимо 5 69 Владение мячом 31 8 Угловые удары 3 2 Офсайды 3 7 Фолы 11

После этой игры «Байер» занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги с 39 очками, а «Санкт-Паули» расположился на 17-й строчке с 17 очками.