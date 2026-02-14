В 22-м туре Бундеслиги состоялся матч между леверкузенским «Байером» и «Санкт-Паули» из Гамбурга. «Аспириновые» одержали уверенную победу со счетом 4:0.
Джарелл Куанса открыл счет на 13-й минуте, а Патрик Шик удвоил преимущество команды уже на 14-й. На 52-й минуте Эдмон Тапсоба забил третий гол, а на 78-й Эрнест Поку довел счет до разгромного.
Результат матча
БайерЛеверкузен4:0Санкт-ПаулиГамбург
1:0 Джарелл Куанса 13' 2:0 Патрик Шик 14' 3:0 Эдмон Тапсоба 52' 4:0 Эрнест Поку 78'
Байер: Янис Бласвих, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо (Йонас Хофман 72'), Роберт Андрих, Эксекиэль Паласиос (Мартен Терье 80'), Алейш Гарсия, Лукас Васкес (Артур 59'), Ибрахим Маца (Малик Тилльман 46'), Эрнест Поку, Патрик Шик (Кристиан Мишель Кофане 59')
Санкт-Паули: Никола Васильев, Аркадиуш Пырка, Манолис Салиакас (Абдули Сисей 83'), Карол Метс, Адам Дзвигала, Матиас Расмуссен, Данель Синани, Джексон Ирвайн (Taichi Hara 69'), Джеймс Сэндс (Джоэл Чима Фудзит 68'), Мартин Каарс (Ларс Рицка 83'), Tomoya Ando
Жёлтая карточка: Карол Метс 90+2' (Санкт-Паули)
После этой игры «Байер» занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги с 39 очками, а «Санкт-Паули» расположился на 17-й строчке с 17 очками.