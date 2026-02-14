Наставник «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Пизой» (2:1) в матче 25-го тура чемпионата Серии А.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Было непросто, потому что с "Пизой" играть неудобно. Они создают видимость, что сидят в обороне и ничего не делают, но потом могут ударить в контратаке — так они и нас поймали на их голе. Мы берем три очка, но после такого матча нам действительно нужно прибавлять.

У этой команды есть техническое качество, но время от времени мы теряем концентрацию — вот где нам еще нужно прибавлять. Весь сезон может измениться за одну неделю.

Помимо его великолепной техники, Модрич очень хотел выйти и добыть эту победу в конце. Мы все должны учиться у него характеру и невероятной скромности. Мы очень рады, что он у нас есть, молодые игроки должны максимально использовать возможность поработать с ним.

Пенальти можно не забить, это был важный момент, но такое случается. Пулишич и Леау вышли с правильным настроем — иметь трех таких нападающих — отличная возможность для команды.

Главное, что мы взяли три очка, теперь у нас 53, так что мы на одну победу ближе к нашей цели», — приводит слова Аллегри DAZN.

«Милан» идет вторым в таблице Серии А, клуб набрал 53 очка в 24-х встречах.